Moro afirma que é “perda de tempo” fazer pesquisa eleitoral com seu nome

Reprodução Moro foi agraciado com o Notre Dame Awards, honraria já concedida pela universidade dos EUA a madre Teresa

"Acho que pesquisa que inclui meu nome, no fundo perde tempo", respondeu Sérgio Moro indagado pela imprensa em São Paulo sobre a pesquisa Datafolha que o apontou empatado com Lula na preferência dos eleitores para as eleições presidenciais do ano que vem. "Não vai acontecer", disse o juiz sobre uma eventual candidatura. "É simples assim. Não tem nenhuma expectativa de que isso aconteça", reforçou Moro que, em almoço no hotel Fasano ontem, foi condecorado pela universidade americana Notre Dame com o "Notre Dame Awards", honraria concedida a pessoas que são "pilares de consciência e integridade, cujas ações beneficiaram seus compatriotas". O prêmio existe desde 1992 e já foi entregue a Madre Teresa de Calcutá e ao ex-presidente dos EUA Jimmy Carter.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog