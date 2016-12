Milagre que se repete a 627 anos não ocorreu neste mês e prenuncia catástrofe para 2017

Reprodução/Arquivo Papa Francisco viu o sangue ficar líquido no ano passado

Para quem achou este ano ruim, 2017 pode ser pior na opinião de católicos que acreditam no milagre de São Januário. Desde 1389, o sangue seco do santo armazenado numa relíquia se liquefaz em três datas anuais, uma delas o dia 16 de dezembro. Na cerimônia da sexta-feira anterior, o milagre não aconteceu. Pela tradição, isso prenuncia um grande desastre. Em 1527, quando o sangue não ficou líquido, milhares de pessoas morreram pela praga; em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. "Nós não devemos pensar em desastres e calamidades" disse o monsenhor Vincenzo De Gregorio, abade da Capela Real do Tesouro de São Januário em Nápoles, na Itália, ao jornal italiano La Stampa. "Nós somos homens de fé e devemos continuar rezando", acrescentou. Pela tradição católica, São Januário foi bispo da arquidiocese de Benevento que se opôs à perseguição romana e acabou condenado à morte em 305 por decapitação. Seu corpo e cabeça foram levados por um senhor a um local seguro, onde uma mulher encheu um frasco com seu sangue, que estaria guardado até hoje na relíquia. (Com O Globo)

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog