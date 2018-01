Michel Temer será o “Posto Ipiranga” da política em 2018, afirma analista político

InfoMoney Reprodução Richard Back: 'Todo mundo vai evitar aparecer com Temer, mas terá de passar por ele em algum momento'

Michel Temer será o "posto Ipiranga" da política em 2018, diz Richard Back, analista político da XP Investimentos, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, em entrevista ao InfoMoney. "Temer é importante. Até temos brincado que ele vai ser o posto Ipiranga neste ano: todo mundo em algum momento tem que passar para abastecer, mas ninguém tira foto e posta na rede social. Muita gente vai evitar aparecer com Temer, mas todo mundo tem que passar por ele em algum momento". Na avaliação do analista, caso o governismo caminhe junto e não cometa grandes equívocos, dificilmente não ocupará uma das vagas para o segundo turno das eleições presidenciais. Para Back, apesar da baixa popularidade, o presidente da República "é um operador competente dos meandros políticos, sabe como se mexer e fazer outras peças se moverem e é importante para a formação de alianças". Leia aqui a íntegra no InfoMoney.

