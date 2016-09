Medina diz que foi afastado da AGU porque governo de Michel teme efeitos da Lava Jato

Minervino Júnior/Correio Braziliense Reprodução Medina atribui sua queda ao temor do governo sobre a Lava Jato

Demitido do cargo de advogado-geral da União por Michel Temer ontem, Fabio Medina Osório atribuiu a exoneração à insatisfação do Planalto com medidas tomadas pela AGU contra políticos investigados na Lava Jato, incluindo aliados do presidente. A saída ocorreu horas depois de Medina cobrar agilidade da equipe nas providências para ajuizar ações de improbidade contra responsáveis por desvios na Petrobras e outros órgãos. A AGU pediu ao Supremo acesso a inquéritos que apuram a participação de integrantes da base do governo no esquema da Lava Jato. O pedido da AGU, conforme disse Medina a interlocutores, teria sido feito sem alinhamento com a Casa Civil, que temia um “incidente político” com apoiadores do governo no Congresso. Conforme a revista Veja, Medina disse que "o governo quer abafar a Lava Jato". O Planalto nega. Para o cargo, foi nomeada a secretária-geral do Contencioso da AGU, Grace Maria Mendonça. (Com Estadão de SP)

