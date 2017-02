Médico de Marisa Letícia critica falta de ética de colegas e defende punição

Rogerio de Santis/Folhapress/Veja Reprodução Roberto Kalil dá entrevista em frente ao Sírio-Libanês

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico do ex-presidente Lula e de Marisa Letícia, criticou o comportamento dos colegas que vazaram informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama durante o período em que ela ficou internada no Hospital Sírio-Libanês. Em artigo no jornal Folha de S. Paulo, Kalil afirmou que a atitude dos profissionais afronta à dignidade humana e pediu punição aos envolvidos. "As direções de hospitais e unidades de saúde precisam ser firmes e punir esse tipo de comportamento antiético de forma exemplar, eliminando das instituições elementos que profanam o princípio do sigilo e do respeito devido a qualquer ser humano", escreveu. Após a repercussão do caso, o Hospital Sírio-Libanês demitiu a médica Gabriela Munhoz.

