MDB espera para esta sexta-feira decisão do STJ sobre prisão de André Puccinelli

Site do STJ/Reprodução Recurso ao STJ pedindo liberdade de André Puccinelli deve ter decisão nesta sexta-feira, conforme espera o MDB

Em nota divulgada ontem, o MDB diz que espera para esta sexta-feira uma definição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o pedido de habeas corpus do pré-candidato ao governo André Puccinelli, preso desde a sexta-feira anterior em desdobramento da operação Lama Asfáltica. "O processo está concluso para julgamento, dependendo apenas da manifestação do ministro Humberto Martins", informa a nota em referência ao vice-presidente do STJ e despacha liminar durante o recesso da Corte. "O ex-governador e pré-candidato Puccinelli tomou conhecimento do adiamento da decisão e reiterou a orientação ao partido no sentido de que o MDB mantenha toda a programação anterior, para a convenção do dia 4. Dirigentes do partido confirmaram que não houve qualquer mudança no quadro de aliados, nas chapas de candidatos e nos preparativos que continuam sendo encaminhados", acrescenta a nota.

