Mas bah, tchê!...

Juliano Vaka via WhatsApp ao www.MarcoEusebio.com.br Carlos Marun na primeira foto ocupando a mesa principal do gabinete de ministro-chefe da Secretaria de Governo da República

Enquanto Carlos Marun, depois de empossado por Michel Temer no Planalto, tirava a primeira foto sentado à mesa principal do gabinete de ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República enviada pelo assessor Juliano Vaka aqui ao Blog, em Campo Grande o professor Landes Pereira escreveu a seguinte tertúlia no Facebook:

"BAH TCHÊ!...



Um velho guasca, conhecido por suas prendas como churrasqueiro, vestindo uma camisa do Grêmio, prenhe de patriotismo comemorava há poucos minutos lá no Vitorino's Bar e Restaurante. Eis que de repente, bradou esta preciosidade filosófica:



'Com a nomeação do Marun para ministro, o Congresso Nacional perdeu o mais competente de seus parlamentares; mas Michel Temer ganhou um defensor imbatível.



Mato Grosso do Sul perdeu seu mais importante político porque o Marun não será candidato à reeleição; mas Campo Grande ganhou um imbatível candidato a Prefeito.



Marun só não será governador porque essa vaga é do André Puccinelli'.



O silêncio foi total."

