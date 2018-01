Marun terá “munição” de R$ 10 bilhões na batalha pela reforma da Previdência

Valter Campanato/Agência Brasil Carlos Marun e Michel Temer: verba para obras é quando o Planalto calcula economizar neste ano com a reforma

Articulador do presidente no Congresso, o ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) terá R$ 10 bilhões como "munição" oferecida por Michel Temer para angariar votos de parlamentares para a reforma da Previdência, diz manchete da Folha de S.Paulo desta quarta-feira (10). O valor, conforme o jornal, servirá para finalizar obras em redutos eleitorais dos que votarem a favor da reforma. O dinheiro sairia da economia gerada neste ano com a aprovação das novas regras para a aposentadoria. A votação na Câmara foi marcada para o dia 19 de fevereiro. Até agora, Marun tem recorrido à retórica e afirmado aos deputados que, se a economia avançar, o Brasil melhorará como um todo. Terão prioridade no uso da verba obras que precisam de pouco dinheiro para serem concluídas. "Elas são consideradas 'de campanha', pois podem gerar votos nas cidades afetadas", diz a Folha.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog