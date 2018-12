Marun fala em deixar a política, escrever um livro e defende André e indulto

Álvaro Rezende/Correio do Estado Reprodução Carlos Marun diz que pretende deixar a política, voltar a advogar e escrever um livro depois de deixar o governo

Carlos Marun voltou a criticar na sexta (30/12), em Campo Grande, a prisão do ex-governador André Puccinelli (MDB), que está completando quatro meses e meio, e defendeu a prerrogativa de Michel Temer e dos demais presidentes de conceder o polêmico indulto natalino. "Puccinelli é vítima de prisão preventiva ilegal, sem provas. Ele tem motivos para sair, já deveria ter saído, estamos em tempos estranhos", disse o ministro-chefe da Secretaria de Governo.



Sobre o perdão presidencial para criminosos, declarou: "Esse indulto existe desde Dom Pedro, é uma situação que permite indulto de condenados que tenham cumprido parte da pena, que não sejam violentos e tenham bom comportamento".



O emedebista anunciou que vai tirar férias após terminar o atual governo, que não pretende continuar na política, e que pretende voltar a exercer a advocacia a partir de março de 2019, e escrever um livro.



"Tenho mais de 300 artigos publicados na Folha de São Paulo, no Estadão e em outros jornais. Vou tirar 60 dias de férias e vou fazer uma coletânea para lançar um livro. Reunir uns 100 artigos nesse livro. Se eu contar o que vivi, teria que me dedicar mais do que eu posso nesse momento", declarou. (Com Correio do Estado)

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog