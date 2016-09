Alexssandro Loyola do DF para o www.MarcoEusebio.com.br Marun exige regimento da Câmara, o 'escudo' em favor de Cunha

Ao falar para jornalistas de todo o País ontem na Câmara, Carlos Marun (PMDB-MS), deputado da "tropa-de-chope" de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse que rodou mais 1.200 km por todo o Mato Grosso do Sul apoiando aliados em campanha e lendo o regimento interno da Casa para ajustar a defesa de Cunha, cuja cassação está prevista para ser votada na próxima segunda-feira.



Um repórter questionou:



– Lendo e dirigindo?



Marun respondeu:



– Vou com o motorista, aí eu posso ler.



O artigo 109 do regimento que Marun quer usar como "escudo" de Cunha prevê, no artigo 109, que, em casos de cassação, seja votado um projeto de Resolução baseado na decisão do Conselho de Ética, e não o parecer. A resolução seria elaborada pelo próprio colegiado ou pela presidência da Câmara e permitiria emendas. A ideia é adiar a votação para depois das eleições municipais, quando seria mais fácil para deputados votarem abertamente a favor do peemedebista.

