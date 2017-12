Marun contra-ataca após ameaça de governadores com carta aberta à Temer

Marcelo Camargo/Agência Brasil Carlos Marun: 'Nada me afastará do objetivo de fazer com que o país não retroceda'

O ministro chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, reagiu ontem (28) atirando contra os governadores do Nordeste que enviaram uma carta aberta a Michel Temer ameaçando processá-lo pelas declarações de que liberações de financiamentos de bancos públicos para os estados estão condicionadas ao apoio à reforma da Previdência. O protesto, conforme a coluna Painel da Folha, foi liderado por dois correligionários do ministro: os emedebistas Renan Filho, de Alagoas, e Jackson Barreto, de Sergipe, usando o WhatsApp. Ao Correio Braziliense a assessoria da Presidência informou que não havia recebido carta alguma até a manhã de ontem.



"A reação daqueles que querem continuar omitindo a participação do governo federal nas ações resultantes de financiamentos obtidos junto aos bancos públicos só se justifica pela intenção de buscar resultados eleitorais exclusivamente para si. Estes defendem a equivocada tese de que quem recebe financiamentos pratica ações de governo e que quem os concede, não", disse Marun, em nota divulgada hoje por sua assessoria e publicada pelo site do Correio Braziliense.



"Afirmei, como reafirmo, que espero que todos os agentes públicos tenham a responsabilidade de contribuir neste momento histórico da vida da Nação. E afirmei, como reafirmo, que vou dialogar de forma especial com aqueles que estão sendo beneficiados por ações do governo, pleiteando o seu envolvimento no esforço que estamos fazendo para realizar as reformas que o Brasil necessita", acrescentou o ministro, acrescentando que "o Brasil avança. Nossa economia reage". "Nada me afastará do objetivo de fazer com que o país não retroceda", finalizou Marun.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog