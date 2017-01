Marquinhos nomeia ex-vereadora como secretária da Mulher de Campo Grande

Tamanho do texto

A ex-vereadora Carla Stephanini (PMDB) é a nova subsecretaria de Políticas para a Mulher de Campo Grande. A nomeação assinada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) foi publicada hoje no Diário Oficial. Com Maicon Nogueira na Subsecretaria de Juventude, conforme aqui publicado ontem, são dois peemedebistas ligados a André Puccinelli escalados para o time do novo prefeito.

