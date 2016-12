Marquinhos deve anunciar secretários nesta semana. Veja alguns dos nomes cotados

Divulgação/Arquivo Trad com Lacerda e Gatti: cotados do PSD

Até o fim desta semana, Marquinhos Trad (PSD) deve anunciar seu secretariado para a gestão da Prefeitura de Campo Grande que se iniciará com o ano novo. Veja a seguir alguns dos nomes que circulam entre integrantes do grupo ligado ao prefeito eleito:



O economista Pedro Pedrossian Neto, da equipe de transição, deve comandar a Secretaria de Fazenda, a ser criada com a fusão das secretarias de Receita e Planejamento.



Também da equipe de transição, o advogado Alexandre Ávalos Santana é o nome citado para procurador-geral do Município.



O presidente regional do PSD, advogado Antônio Lacerda, deve ser o secretário de Governo, tendo o presidente municipal da sigla, Robson Gatti, como adjunto.



O médico urologista Marcelo Vilela, aqui já citado, deve assumir a Secretaria de Saúde.



O chefe de gabinete do prefeito será o advogado Alex de Oliveira Gonçalves, que chefia o gabinete do ainda deputado na Assembleia e está com Marquinhos desde o tempo em que este era vereador.



Na Comunicação, Gildo Andrade, que atuou na campanha eleitoral do prefeito eleito deve cuidar do marketing; e a jornalista Lidiane Kober, da assessoria do deputado, é citada para a assessoria de imprensa.

