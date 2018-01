Marquinhos decidirá em abril se apoiará André, Azambuja ou Odilon para o governo

Bruno Henrique/Correio do Estado Arquivo Marquinhos disse que já conversou com os três candidatos: 'A partir de abril a gente vai se posicionar e toda a cidade vai ficar sabendo'

Marquinhos Trad (PSD) pretende anunciar a partir de abril qual candidato vai apoiar para o governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. O prefeito de Campo Grande disse ao jornal Correio do Estado que já andou conversando sobre a sucessão estadual com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com o ex-governador André Puccinelli (PMDB) e com o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT). "É lógico que vamos decidir por uma dessas candidaturas", afirmou. "A partir de abril a gente vai se posicionar e toda a cidade vai ficar sabendo", acrescentou o prefeito ao diário. Essa articulação deve unir os irmãos Trad e seus dois partidos. O PSD, que tem seu irmão Fábio Trad postulando a reeleição à cadeira de deputado federal, deve seguir junto com o PTB, presidido pelo ex-prefeito Nelsinho Trad, que pretende disputar uma cadeira no Senado, no apoio a um dos três candidatos.

