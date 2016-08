Mapa da discórdia

Ilustração Petistas reclamam de desigualdade no tempo de TV

Lista com o tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral da chapa de candidatos à cadeiras de vereador da aliança com o PCdoB gerou um clima de discórdia entre companheiros no PT de Campo Grande nesta semana. Candidatos da sigla reclamam que o mapa de mídia privilegia com mais inserções, em detrimento dos demais, o marido da ex-vereadora Thais Helena que, desta vez, não deve contar com o importante apoio de Bumlai e, pelo menos oficialmente, com o do ex-senador Delcídio.

