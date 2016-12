Mais um programa rumo à extinção na Globo

TV Globo Divulgação Ana Maria e Louro José no programa 'Mais Você'

Depois do "Programa do Jô", mais uma atração global ruma à extinção. "Nos corredores do Projac, comenta-se que 2017 será o último ano do programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga. A emissora já tem em estudos alguns projetos para ocupar as manhãs. Os planos, no entanto, precisam se adequar aos tempos de recessão. Como a Globo tem enxugado o orçamento, a ordem é aproveitar as equipes dos atuais matinais – 'Encontro com Fátima', 'É de Casa' e o próprio 'Mais Você' – para produzir o futuro programa", diz o blog Radar da Veja.

