Lula lidera, Bolsonaro avança e Doria é o tucano mais cotado diz o Datafolha

Lula amplia liderança, Bolsonaro já supera Marina e Doria é 'salvação' dos tucanos

A primeira pesquisa Datafolha feita depois da divulgação de detalhes da delação da Odebrecht, divulgada neste domingo pela Folha de S.Paulo, mostra que, apesar das denúncias, o ex-presidente Lula segue na frente e até ampliou a vantagem contra os demais adversários na intenção de voto atual para as eleições presidenciais de 2018. Outra projeção é o crescimento do radical de direita, deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que avançou e disputa o segundo lugar com Marina Silva (Rede). Dentre os tucanos, o prefeito de São Paulo João Dória tem índices melhores do que os do senador Aécio Neves (MG) e do seu padrinho, o governador Geraldo Alckmin (SP) que recuaram no conceito dos entrevistados, atingidos pelas denúncias da Lava Jato. Veja aqui no G1 os cenários da pesquisa feita com 2.781 pessoas de todo o Brasil nos dias 26 e 27 de abril.

