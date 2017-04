Lula diz ter “certeza” que Palocci não fará delação e reafirma que será candidato

Reprodução de vídeo Lula afirma que, para tirá-lo da eleição, “vão ter que rasgar a Constituição”

O ex-presidente Lula disse ter "certeza absoluta" de que Antonio Palocci não fará um acordo de delação premiada com a Lava-Jato. Mas, se fizer, muita gente poderá ser prejudicada, menos ele. "Tenho certeza absoluta que o Palocci não vai fazer delação. Se fizer delação, pode contar tudo que ele souber, tenho certeza, pode prejudicar muita gente, menos eu" afirmou à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, ontem.



Lula voltou a dizer que vai disputar a Presidência em 2018 e que não há risco de sua candidatura ser impugnada por uma condenação em segunda instância na Lava-Jato, o que o enquadraria na Lei da Ficha Limpa. Afirmou que, para tirá-lo da eleição, "vão ter que rasgar a Constituição".



"Para mim, não tem plano B. Para mim, é plano A. O segundo é plano A, o terceiro é plano A. Não tenho nenhuma preocupação de impedimento, porque para ser impedido é preciso ser condenado com base em provas concretas e objetivas. Até agora todas as testemunhas de acusação que levaram para me acusar me absolveram e me defenderam. Não cometi nenhum crime e estou disposto a provar isso onde quer que seja." Lula também falou da greve geral de ontem e até do futebol gaúcho. Veja abaixo o vídeo.

