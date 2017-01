Tamanho do texto

Facebook Reprodução Lula sinalizando sim aos pedidos para presidir o PT

Do Lauro Jardim em blog no O Globo:



"Lula tem dado sinais aos seus interlocutores de que, de fato, aceitará voltar a ser o presidente do PT a partir de abril."

Marco Eusébio in Blog