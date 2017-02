Lula dá conselhos a Temer e diz estar à disposição para diálogo: “Me chama”

Beto Barata/PR Temer cumprimenta Lula no Hospital Sírio-Libanês

Do Josias de Souza em blog no UOL:



"Chamados de 'golpistas' e 'assassinos' por militantes petistas na entrada do Hospital Sírio Libanês, Michel Temer e sua comitiva foram recebidos por Lula na noite desta quinta-feira com rara cordialidade. O líder máximo do PT agradeceu comovido à solidariedade recebida por conta da morte de sua mulher, Marisa Letícia. Em meio à tristeza, encontrou disposição para fazer de política. Distribuiu conselhos a Temer: 'Não se faz reforma da Previdência com o país em recessão'. Queixou-se do Supremo Tribunal Federal: 'Está acovardado'. Fez um aceno que surpreendeu os visitantes: 'Michel, quando quiser conversar comigo, me chame. Não posso é ficar me oferecendo.' E Temer: 'Ah, com essa abertura, vou chamar muitas vezes.'"

Temer é chamado de “assassino” e “golpista” ao visitar Lula no Hospital Sírio-Libanês

Marlene Bergamo/FolhaOnline Reprodução Temer e Sarney: mal recepcionados na entrada do Sírio-Libabês

O presidente Michel Temer foi recepcionado por um grupo de simpatizantes petistas aos gritos de "assassino" e "golpista" ao chegar ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está a ex-primeira dama Marisa Letícia, para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. Temer desceu de uma van acompanhado do ex-presidente José Sarney, do presidente do Senado, Eunício Oliveira; dos senadores Renan Calheiros, Edson Lobão e Cássio Cunha Lima; e dos ministros Henrique Meirelles (Fazenda), José Serra (Itamaraty) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência). Lá dentro, eles foram recebidos pelos médicos Roberto Kalil e Raul Cutait. Antes de Temer, diversos políticos estiveram no hospital para expressar pesar por Marisa Letícia, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro Aloizio Mercadante, e o senador Jorge Viana (PT). Veja aqui o vídeo da recepção hostil a Temer e comitiva.

