Luiza Ribeiro é exonerada do MinC após O Globo divulgar críticas dela a Michel Temer

Foi vapt-vupt. Luiza Ribeiro acaba de ser demitida do cargo de secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC), para o qual havia sido nomeada na semana passada pelo ministro Roberto Freire, de seu partido, anunciou o Blog do Ilimar Franco em O Globo. A exoneração acontece após o próprio jornal O Globo destacar (leia abaixo) os ataques da ex-vereadora ao governo do peemedebista.



Luiza diz que pediu para sair do governo Temer devido a compromissos em MS

Em mensagem enviada via WhatsApp aqui ao Blog, a ex-vereadora Luiza Ribeiro (PPS) confirma que deixou o cargo de secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC), para o qual havia sido nomeado na semana passada. Apesar das críticas dela ao governo de Michel Temer nas redes sociais terem sido anunciadas em nível nacional hoje pelo jornal O Globo (leia abaixo), Luiza afirma que pediu exoneração por causa de seus compromissos em Campo Grande. "Não tive como me desfazer de compromissos profissionais e pessoais que tenho em CG, pois teria de me transferir integralmente para Brasília onde cumpria expediente diário. Assim, preferi solicitar meu desligamento e não assumir as funções para as quais fui nomeada. Agradeci ao Ministro Roberto Freire e ao Presidente Temer pela indicação e nomeação", escreveu Luiza ao Blog.



O Globo destaca ataques da ex-vereadora de MS nomeada no MinC ao governo Temer

Críticas ao governo Michel Temer manifestadas pela ex-vereadora Luiza Ribeiro (PPS), de Campo Grande, viraram destaque ontem no jornal O Globo depois que ela começou o ano no cargo de secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura na gestão do peemedebista. Luiza "já bradou 'Fora, Temer' nas redes sociais e chamou o ministério do peemedebista de corrupto", diz O Globo que reproduziu postagens da ex-vereadora nas redes sociais, como a em que ela afirma que se posicionou, na executiva nacional do PPS, contra a aliança com Temer. "Não temos identidade com esse Governo", escreveu em 23 de maio. "Luiza também chamou o ministério de Temer, do qual faz parte desde a semana passada, de 'corrupto' e 'conservador'", lembra o jornal. Leia aqui a íntegra no site de O Globo.

