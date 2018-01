Luciano Huck pede ao Ibope para manter seu nome nas pesquisas presidenciais

Agnews/Reprodução Luciano Huck anunciou que estaria fora do jogo, mas segue pronto para entrar em campo neste ano

Embora tenha anunciado que ficaria fora do jogo eleitoral, Luciano Huck segue dando sinais de que está à beira do gramado pronto para entrar em campo. A coluna Painel da Folha de S.Paulo divulgou que o apresentador da Globo teria solicitado ao diretor do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, para que mantenha seu nome nas pesquisas, já que o grupo Agora!, que prega renovação política, do qual faz parte, adverte que não há nenhum nome de centro como opção à Presidência. Consultado, Montenegro afirmou à coluna que o prazo para Huck se firmar como presidenciável é abril. "Se ele não tiver optado por algum partido, não estará mais (na sondagem)", disse o diretor do Ibope.

