Loja usa depoimento de Lula em anúncio de promoção para o Dia das Mães

Instagram Reprodução Anúncio da rede de lojas no Instagram: 'Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa'

A rede de lojas Marisa aproveitou a repercussão do depoimento de Lula a Sérgio Moro para fazer sua propaganda do Dia das Mães usando a frase "Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa", com base no fato de que o ex-presidente atribuiu à sua mulher Marisa Letícia, falecida em fevereiro, o interesse no triplex do Guarujá. A campanha de marketing repercutiu bastante nas redes sociais e gerou polêmica entre usuários que atacaram e defenderam a loja.

