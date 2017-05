Liberdade a Dirceu faz Palocci suspender negociação de delação, diz revista Época

Tamanho do texto

Antonio Cruz/Agência Brasil Antonio Palocci deve repensar acordo com a Lava Jato, diz revista

A decisão dos ministros Gilmar Mendes, Dias Tóffoli e Ricardo Lewandowski da 2ª Turma do Supremo de ter concedido hoje liberdade a José Dirceu levou Antonio Palocci a suspender a negociação para firmar um acordo de delação premiada, segundo informações que chegou aos procuradores da Lava Jato diz o site da revista Época. "Palocci alimenta a esperança de também ser solto por um recurso apresentado ao Supremo. Isso não significa que Palocci não vá mais colaborar com a Lava Jato: ele pode fazer isso mesmo solto. Mas a negociação recuou duas ou três casas, segundo os procuradores. A delação de Palocci é a mais temida por petistas, banqueiros, deputados e outros grandes empresários. Um dos mais prejudicados se Palocci falar é o ex-presidente Lula", diz o jornalista Diego Escosteguy no blog Expresso da Época.

