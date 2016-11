Lei beneficia advogada grávida ou lactante

Ilustração/Reprodução Gestantes e lactantes terão prioridade nas sustentações orais

A partir de hoje, advogada que der à luz ou adotar um filho pode ter suspensos os prazos processuais nos feitos em que estiver atuando isoladamente. É o que prevê a Lei nº 13.363, sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada hoje no Diário Oficial da União. A lei altera o artigo 313 do CPC, que trata das possibilidades de suspensão do processo, incluindo inciso pelo qual os prazos serão suspensos por 30 dias quando a mulher, desde que seja a única advogada de alguma das partes, der à luz ou adotar (CPC, art. 313, IX, § 6º). Da mesma forma, suspende os prazos em curso, por 8 dias, quando o único advogado de alguma das partes se tornar pai ou adotar (CPC, art. 313, X, § 7º). A suspensão dos prazos dependerá de comprovação por meio da certidão de nascimento da criança ou de documento que ateste a adoção. A nova legislação altera também o Estatuto da Advocacia para garantir uma série de garantias às advogadas. As gestantes e lactantes serão dispensadas de passar em aparelhos de raio X e, dado importante, terão prioridade nas sustentações orais. (Com Migalhas)

