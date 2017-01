Lei autoriza táxis especiais para atender pessoas com deficiência em Campo Grande

Ilustração/Reprodução Veículos deverão dispor de plataforma para cadeira de rodas

Lei que autoriza a criação de táxis especiais para pessoas com deficiência em Campo Grande foi publicada ontem em Diário Oficial rizativa foi publicada no Diário Oficial e tem 90 dias para ser regulamentada pelo prefeito. Serão considerados “táxis especiais” veículos adaptados, com plataforma elevatória para cadeira de rodas e lugar para, pelo menos, dois acompanhantes. O serviço ficará a cargo de pessoas físicas que deverão vencer licitação. Tanto permissionários quanto motoristas deverão ser aprovados em cursos de atendimento para pessoas com deficiência. A lei proíbe cobrança diferenciada de tarifas ou valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.

