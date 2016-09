Juristas acusam Gilmar Mendes de favorecer tucanos e pedem seu impeachment ao Senado

Divulgação STF Gilmar Mendes: acusado usar o cargo em favor dos tucanos

Um grupo de juristas e representantes da sociedade civil apresentou no Senado pedido de impeachment do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Os autores são os juristas Celso Antônio Bandeira de Mello, Fábio Konder Comparato, Sérgio Sérvulo da Cunha e Álvaro Augusto Ribeiro da Costa; a ativista de direitos humanos Eny Raymundo Moreira; e o ex-deputado e ex-presidente do PSB, Roberto Amaral. No pedido, apresentado ontem, o grupo acusa Mendes de "comportamento partidário", favorável a casos de interesse do PSDB e "extremamente rigoroso" no julgamento de casos de interesse do PT e de seus filiados, "nomeadamente o ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, não escondendo sua simpatia por aqueles e sua ojeriza por estes". Para os autores, o ministro tem ofendido a Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura e o Código de Ética da Magistratura ao não atuar com imparcialidade e conceder frequentes entrevistas nas quais antecipa seus votos e discute o mérito de questões sob julgamento do STF. Além disso, acusam Mendes de atuar de maneira desrespeitosa durante julgamentos e de usar o cargo em favor dos interesses do grupo político que defende. (Com Agência Brasil)

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog