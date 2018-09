Juiz proíbe protesto em Aquidauana no sábado, dia de ato de apoio a Bolsonaro

Ilustração/Divulgação Juiz eleitoral afirma que a cidade é pequena e que ato marcado para o mesmo dia objetiva 'enfrentamento e a desordem'

A pedido do grupo Direita MS, que marcou carreata em favor da candidatura de Jair Bolsonaro para este sábado em Aquidauana, o juiz Juliano Duailibi Baungart, da 10ª Zona Eleitoral do município, proibiu a realização de ato contra o candidato marcado para o mesmo dia na cidade, como parte dos protestos denominados "Mulheres contra Bolsonaro". No despacho com data de quinta (27), o juiz diz que a carreata em favor do candidato foi informada à Polícia Militar local na segunda-feira (24) e só depois o movimento contrário anunciou protesto para o mesmo dia. "Em que pese tenham sido marcadas para lugares distintos, a sede do município de Aquidauana é pequena e certamente essa pretensão de que ambas aconteçam ao mesmo tempo tem por objetivo o enfrentamento e a desordem, o que não será tolerado pelo Poder Judiciário", diz o juiz, que determinou que o protesto contra Bolsonaro seja marcado para outra data e comunicado ao juízo.

