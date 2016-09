Juiz Odilon vai à escola, em Campo Grande

Deurico - Capital News Juiz Odilon: ciclo de palestras nas escolas públicas

O juiz federal Odilon de Oliveira, à convite da Secretaria de Estado de Educação (SED), fará um ciclo de palestras em escolas públicas estaduais para estudantes, familiares e profissionais da educação abordando prevenção do uso de drogas sobre a importância do estudo e da família na formação das crianças e jovens. A iniciativa faz parte do programa "Cultura, Arte e Paz" da SED. A primeira palestra aconteceu ontem na "Amélio de Carvalho Baís". A princípio o projeto será realizado só em escolas de Campo Grande. As palestras serão gravadas e reproduzidas nas unidades da rede estadual de ensino no interior.

