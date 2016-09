Juiz estipula fiança para soltar casal Olarte

Tamanho do texto

O Estado MS/Arquivo Reprodução Gilmar e Andréia Olarte ao serem presos pelo Gaeco

O juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, decidiu hoje estipular fiança de dezessete salários mínimos, ou R$ 14.960 mil cada, para soltar o vice-prefeito afastado Gilmar Olarte e sua esposa Andreia, presos no dia 15 e agosto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na Operação Pecúnia, acusados de enriquecimento ilícito enquanto Olarte comandou a prefeitura. O casal, para ser solto, terá de usar tornozeleira eletrônica, não poderá deixar a cidade e deve ficar em casa à noite, nos fins de semana e feriados, além de comparecer em juízo uma vez por mês. Além disso, não poderão entrar em contato com outros investigados na operação. Para o juiz, com a investigação encerrada "a manutenção das prisões preventivas não mais se justificam".

