Juiz dá R$ 10 para encerrar causa de R$ 8,10

Ilustração/Reprodução Juiz deu dez reais ...e não pediu o troco

Oito reais e dez centavos. Essa quantia levou um cidadão de Belém, no Pará, a acionar a Justiça alegando que desembolsou o valor para receber em casa o Certificado de Registro de Veículos do Detran, o que não aconteceu porque a autarquia informou o endereço errado. A insignificância da causa irritou o juiz João Batista Lopes do Nascimento, da 2ª Vara da Fazenda da capital paraense, que decidiu deixar nos autos, dentro de um envelope, uma nota de 10 reais para encerrar a questão. "O Poder Judiciário tem questões sérias e urgentes para solucionar, não podendo se ocupar com uma querela sem nenhuma importância como esta", afirmou. Sobrou até para a Defensoria Pública, que assistia o jurisdicionado, a qual, disse o magistrado, "parece ter tempo de sobra".

(Com Migallhas jurídicas)

