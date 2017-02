Jovem xinga e Exército responde no Twitter

Twitter/Reprodução Xingado, perfil do Exército responde e nega ter 'anotado' o futuro recruta

Ao anunciar que vai fazer o alistamento militar, um jovem xingou o Exército Brasileiro no Twitter ontem e recebeu a resposta:



@MarcosMuller__ escreveu:



– "Amanhã vou ver se aquele site de m… do exército tá funcionando, quero me alistar logo".



O perfil @exercitooficial respondeu:



– "Então @MarcosMuller__ o site do alistamento está funcionando e apesar do xingamento estamos aguardando sua inscrição".



O puxão de orelhas no quase recruta rendeu comentários da rede social. Um tuiteiro identificado como Fernando escreveu:



– "acho que alguém já anotou o nome do amiguinho hein….".



O perfil do Exército respondeu marcando os dois:



– "Que é isso Fernando… nem pensamos nisso".



Com a repercussão da postagem, Moreira trocou sua foto de perfil por uma do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), um dos maiores defensores do Exército no Congresso, e depois resolveu abandonar sua conta no Twitter.

