Jornalista desabafa em vídeo, após “chá de cadeira” em posto de saúde da Capital

Tamanho do texto

Reprodução de vídeo Rodrigo Santos conta que esperou por sete horas em vão na unidade de saúde 'referência' do Bairro Tiradentes

Em vídeo postado nas redes sociais, o repórter Rodrigo Santos, do SBT-MS, fez um desabafo sobre a falta de atendimento nos postos de saúde de Campo Grande depois de levar a namorada à Unidade de Saúde 24h do Bairro Tiradentes e esperar por sete horas sem atendimento, na terça-feira, dia seguinte ao Natal. O Rodrigo disse ao Blog na quinta (28) que, depois de publicar o vídeo, foi procurado por um vereador que afirmou ter conversado com o secretário municipal de Saúde para tentar melhorar o atendimento. Veja o vídeo.

Repórter Rodrigo Santos do SBT-MS faz desabafo sobre falta de atendimento nos postos de saúde de Campo Grande. pic.twitter.com/G76eUXRQQ1 — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) 28 de dezembro de 2017

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog