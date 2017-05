Internauta lança campanha em site pedindo ajuda para pagar fiança de André

Reprodução 'Nosso herói regional não merece passar por esse constrangimento', diz Uallace Mrj no site Vakinha

Um internauta de Campo Grande, que se identifica como Uallace Mrj, lançou no site Vakinha uma "vaquinha" pedindo ajuda o ex-governador André Puccinelli pode pagar a fiança de R$ 1 milhão estipulada pela juíza federal Monique Marchioli Leite, na quarta fase da operação Lama Asfáltica. Criada na quinta-feira, até a manhã deste sábado a "vaquinha" não teve contribuição (veja aqui).



Não é a primeira vez que o site Vakinha é usado para pedir ajuda a André. Em julho do ano passado, a jornalista Liziane Berrocal criou uma "vaquinha" com a meta de conseguir R$ 43 milhões que a Justiça havia bloqueado do ex-governador. Passado o prazo do vencimento, em outubro, ninguém colaborou (veja aqui).

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog