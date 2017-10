Indagado, Zeca fala ao Blog porque não esteve no recente ato de filiação do PT

Pio Redondo/Divulgação Zeca: 'Minha meta é sanear financeiramente o PT, articular uma boa frente em MS e eleger Lula presidente'

Sobre o ato de filiações promovido pelo PT em Campo Grande neste fim de semana com participação do presidente nacional da CUT Vagner Freiras (leia aqui), alguns leitores indagaram o motivo da ausência do presidente estadual da sigla, Zeca do PT. Fiz a pergunta ao deputado federal, que respondeu:



"Estava com compromisso inadiável com Gilda no interior. Mas você sabe que foi um grande evento, com mais de 500 filiações. Esqueçam o fiasco daqueles que saíram. Eu não quero centralizar a direção do PT.



Eu me impus dois desafios.



1. Sanear financeiramente a direção estadual do PT. Hoje estamos com o custeio básico em dia e negociando a divida com INSS e FGTS e a Justiça Eleitoral. Acabou a bandalheira



2. Incentivar o surgimento de novos dirigentes e lideranças. O que interessa e atticular uma boa frente do MS e eleger Lula presidente.



Minha presença é de menos. A filiação normalmente é do Diretório Municipal."

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog