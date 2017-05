Imagem subaquática da Lagoa Misteriosa em MS tem novo recorde no Guinness

Márcio Cabral/360cities.net Reprodução Site divulga a imagem da Lagoa Misteriosa feita por Márcio Cabral em 360 graus

Uma foto panorâmica de 495 megapixels da Lagoa Misteriosa, localizada em Jardim (MS), é a nova detentora do recorde de resolução de imagem subaquática no Guinness. A imagem é formada por 18 quadros individuais clicados no mesmo cenário. O fotógrafo Márcio Cabral comemorou na quinta-feira anterior a conquista no Facebook: "New World Record! Recebi um e-mail do Guinness Book World Records, informando que quebrei meu próprio recorde mundial de resolução subaquática, com 495 megapixels! Estamos organizando uma nova tentativa para quebrar a barreira de 1 gigapixel, em junho, novamente na Lagoa Misteriosa". Na próxima expedição em Jardim, Cabral vai contar com apoio da mergulhadora Carol Schrappe, recordista sul-americana de mergulho livre – apneia. A Lagoa Misteriosa, de águas azuis e cristalinas que oferece passeios de trilha e flutuação aos visitantes, é considerada a sétima caverna mais profunda do País. Veja aqui a imagem em 360º.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog