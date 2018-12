“História do café frio é verdade, ninguém te procura”, diz Temer sobre fim do mandato

Aprobio Instagram Bem humorado, Temer fez um desabafo sobre o fim de mandato durante jantar promovido pela Aprobio em Brasília

"Quando o governo começa a acabar, ninguém mais te procura. A história do café frio é uma verdade absoluta". O desabafo em tom de brincadeira, mas sincero, foi feito por Michel Temer ao receber um troféu da Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio) pelos avanços nas políticas nacionais voltadas ao setor, em jantar no Dunia City Hall, na noite de terça (04), em Brasília. Temer acrescentou: "Aliás, alguns se surpreendem porque lá na minha sala o café ainda é quente e vem água, porque as pessoas dizem que nem água servem nos últimos tempos. Eu, graças a Deus, além de dizer que lá o café ainda é quente, e olha que falta pouco tempo, nesses últimos dias tenho me surpreendido agradavelmente com homenagens que temos recebido".

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog