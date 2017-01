Guerra nos presídios: MS tem a situação mais tensa do Centro-Oeste, diz promotor do MT

Marcus Mesquita/MidiaNews MT/Reprodução Frungilo, do Gaeco-MT: 'em MS situação é mais grave'

Dentro e fora das prisões, o Centro-Oeste também está sob o domínio das duas maiores facções criminosas do País: o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a situação mais grave na região é em Mato Grosso do Sul, declarou ao jornal O Estado de S. Paulo o promotor Samuel Frungilo, cotado para assumir o comando do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) do vizinho Mato Grosso, que não descarta um efeito dominó aos moldes dos embates sangrentos que aconteceram em Manaus (AM) e Boa Vista (RR). “Em Mato Grosso é menor a possibilidade, mas não impossível. Nos outros estados da região, especialmente Mato Grosso do Sul, a situação é mais grave", disse ele ao Estadão.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog