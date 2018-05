Greve de caminhoneiros já provoca canibalismo de aves em granjas lotadas

Tamanho do texto

Ilustração/Reprodução Sem transporte para abate que gera superlotação e sem alimentos, aves começam a praticar canibalismo em granjas

Altamente dependente do transporte, a avicultura é um dos setores que mais sofrem com a paralisação dos caminhoneiros que chega ao quarto dia. A falta de ração e superpopulação das granjas sem transporte para abate já causa até canibalismo das aves, que passam a se agredir comendo as penas umas das outras, o que provoca ferimentos que podem levar à morte. Em Minas Gerais, por exemplo, o problema já é relatado pelos avicultores. "Os frangos estão comendo outros frangos devido à falta de ração”, disse ao jornal Estado de Minas o diretor da Associação Mineira de Avicultores (Avimig), Cláudio de Almeida Faria.

