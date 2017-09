Governo pode acabar com horário de verão

Ilustração/Reprodução Mudança de hábitos dos brasileiros alterou características de consumo e economia de energia hoje é quase neutra

O governo federal estuda acabar com o horário de verão que a cada ano altera a rotina de quem mora em Mato Grosso do Sul e em outros estados atingidos pela obrigatoriedade de adiantar os relógios em uma hora. Criada para economizar energia, a medida, conforme técnicos do governo, apresenta resultados quase neutros nos últimos anos. No passado, pessoas e empresas eram estimuladas a encerrar suas atividades do dia com a luz do sol ainda presente, evitando muitos equipamentos ligados quando acionada a iluminação noturna. A mudança do perfil do brasileiro mudou as características do consumo. Muita gente deixou de ter um horário tradicional de trabalho, chegando em casa já à noite. Além disso, principalmente durante as tardes de verão, o uso de equipamentos como o ar condicionado foi intensificado. A decisão deve ser tomada logo, já que o início do horário de verão é previsto para o dia 15 de outubro. O assunto está a cargo da Casa Civil, mas caberá a Michel Temer a decisão final. (Com O Globo)

