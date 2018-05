Geraldo Alckmin cancela visita a MS

Tamanho do texto

Reprodução Geraldo Alckmin adiou a visita a Campo Grande neste sábado devido à greve dos caminhoneiros diz nota do PSDB

O presidenciável tucano Geraldo Alckmin cancelou a visita que faria a Campo Grande para ato político do PSDB neste sábado, e também a visita a Corumbá. O motivo, conforme nota do PSDB-MS, foi "a greve dos caminhoneiros que comprometeu seriamente o suprimento de combustíveis do país". Uma nova data para a visita deve ser marcada, quando a situação permitir.

