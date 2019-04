General vai filtrar propagandas do governo após Bolsonaro vetar anúncio do BB

Reprodução de vídeo Propaganda do Banco do Brasil que mirada jovens clientes foi tirada do ar depois de irritar Bolsonaro

A partir de agora, agências de publicidade contratadas pelo governo federal terão de enviar os anúncios para revisão da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, comandada pelo ministro general Santos Cruz, da Secretaria de Governo, para serem aprovadas. Conforme o jornal O Globo, e-mail neste sentido foi enviado às agências depois que o presidente Jair Bolsonaro ter mandado nesta semana tirar do ar um anúncio do Banco do Brasil marcado pela diversidade que focava jovens clientes com atores e atrizes fazendo selfies com celular. O veto gerou a demissão do diretor de Comunicação e Marketing do BB, Delano de Andrade. Veja abaixo o vídeo proibido do BB.

