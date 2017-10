Foto do Google Street View vira prova judicial para INSS negar pensão à “viúva”

Ilustração Google - Migalhas/Reprodução Imagem feita pelo Google Street View foi usada pela Advogacia Geral da União (AGU) para negar união estável alegada por mulher

A foto de um homem varrendo o portão de casa, feita pelo Google Street View, valeu como prova judicial para não condecer pensão do INSS a uma mulher que alegava união estável com o falecido. A decisão é d Juizado Especial Federal (JEF) de Ribeirão Preto (SP). Após identificar algumas contradições nos documentos apresentados pela autora para comprovar a união estável, a Procuradoria Seccional Federal na cidade paulista usou a ferramenta do Google para demonstrar que o endereço onde o homem foi fotografado não condizia com o apresentado pela mulher. "Através de imagens captadas em junho de 2015, nas quais o instituidor aparece varrendo a garagem de sua residência, foi possível comprovar que o mesmo não residia no endereço informado pela autora em sua petição inicial", explica o procurador federal Gustavo Ricchini Leite. (Com Migalhas jurídicas)

