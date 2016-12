Foto de exploração de calcário “engolindo” Balneário de Bonito gera polêmica nas redes

Tamanho do texto

Fotos Reprodução Balneário Municipal e a nada bonita exploração de calcário

Quem visita o Balneário Municipal, uma das principais e mais baratas atrações naturais de Bonito, logo vê na estrada de acesso ao local uma poeira branca que contrasta com a beleza da região. Nesta semana, imagens aéreas feitas por um fotógrafo na cidade usando um drone mostraram as dimensões da exploração de calcário vizinha ao local e causaram impacto e repercutiram nas redes sociais. "Em poucos anos o Balneário Municipal e o famoso Rio Formoso serão destruídos por completo se ninguém fizer nada", escreveu um morador da cidade. "Se continuar assim adeus 'galinha dos ovos de ouro'", postou um outro internauta. Conforme o site Bonito Mundo (leia aqui), também teve quem defendeu a mineradora, alertando que "depois de anos", a empresa que gera empregos locais pode se mudar para Bela Vista, na fronteira com o Paraguai.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog