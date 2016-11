Fórum vai sugerir ao prefeito eleito 5 nomes para gerenciar a Cultura de Campo Grande

FMC Dirigentes do Fórum de Cultura reunidos hoje com Marquinhos

A escolha de um nome para presidir a Fundação Municipal de Cultura (Fundac) a partir de 2017 foi tema de reunião, hoje, de Marquinhos Trad (PSD) com dirigentes do Fórum Municipal de Cultura de Campo Grande. O grupo pediu alguém com experiência na gestão pública, conhecimento das manifestações e expressões culturais e artísticas, dos planos municipal e de metas da cultura; que tenha diálogo com todos os seguimentos culturais e artísticos e respeito a todas manifestações religiosas. Marquinhos solicitou ao fórum cinco nomes que se encaixem nesse perfil e prometeu avaliar com os que já tem. Desses, vai escolher um a ser sabatinado pelo fórum. "Na reunião foi explicada a situação de sucessivos calotes e falta de respeito com a cultura. O Marquinhos disse que vai conversar com o atual prefeito Alcides Bernal (PP) para realizar o pagamento dos fundos Fmic e Fomteatro 2016, ainda na atual gestão", disse o presidente do fórum, jornalista Aírton Raes, após o encontro, que contou com os vereadores Eduardo Romero (Rede), Chiquinho Telles e Coringa (PSD).

