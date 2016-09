Fórum de Cultura fará debate com candidatos à cadeira de prefeito em Campo Grande

Facebook Reprodução Airton: integrantes do Fórum de Cultura vão sabatinar candidatos

O Fórum de Cultura de Campo Grande fará no dia 21 deste mês um debate com todos os candidatos à Prefeitura da Capital. Em pauta, propostas de políticas públicas para a cultura local. Os candidatos vão responder perguntas de representantes do setor e receberão uma "Carta de Compromisso com a Cultura" com propostas do segmento para a próxima gestão, diz o presidente do fórum, o jornalista Aírton Raes. O debate será a partir das 19h na sede do Teatral Grupo de Risco, à Rua José Antonio, nº 2170, Jardim Brasil (entre as ruas Eduardo Santos Pereira e Pernambuco).

