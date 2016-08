"Fora os Ben Hurs... tudo certo!" diz assessora de Bernal ao falar sobre campanha eleitoral

Divulgação/Arquivo Bernal e seu então secretário Ben Hur, agora em time oposto

Indagada por um repórter sobre as novidades nesta sexta-feira de feriadão alusivo ao aniversário de Campo Grande, a publicitária Márcia Scherer, que se afastou da prefeitura para atuar na campanha de reeleição do prefeito Bernal (PP), respondeu:



– "Fora os Ben Hurs querendo dar pau na gente, tudo certo!"



Instada a decifrar a frase, ela lembrou que a equipe do candidato Coronel David (PSC) é integrada por ex-apoiadores de Bernal: "Wanderley Ben Hur, ex-secretário de finanças que foi flagrado pela PF conversando com João Amorim; Luis Carlos Santini, que foi procurador do Municipio apresentado por Ben Hur ao prefeito; o advogado Rafael Scaini, que fazia parte do staff jurídico do prefeito; e os filhos do Ben Hur, que foram advogados do Bernal na campanha em 2012 e fazem parte do mesmo escritório com o Rafael".

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog