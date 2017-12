Fazendo planos para o Ano Novo

Fotos Reprodução e Divulgação Bernal depois de visitar a casa de Schimidt: 'Boa conversa. Boas perspectivas. Voltaremos a falar no ano vindouro'

Alcides Bernal, presidente regional do Progressistas, como agora é chamado o antigo PP, visitou na manhã do sábado (23) o presidente estadual do PDT João Leite Schimidt. Falaram sobre política e uma possível aliança para ano que vem. Indagado sobre a conversa, Bernal demonstrou ter gostado ao responder ao Blog: "Falei com ele. Me convidou à casa dele para falarmos sobre 2018. Boa conversa. Boas perspectivas. Voltaremos a falar no ano vindouro."

