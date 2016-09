Exame revela que achocolatado ingerido por menino que morreu em MT foi envenenado

Thainá Paz/G1 MT e Álbum de família/Reprodução Os presos suspeitos de envenenar Itambezinho e o menino Rhayron

Colocaram veneno de rato no achocolatado Itambezinho que matou o menino Rhayron Christian da Silva Santos, de 2 anos, em Cuiabá (MT), na quinta-feira anterior. Foi o que constatou exame laboratorial divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do vizinho Mato Grosso. A mãe do menino contou que o marido, pai do garoto, comprou o produto de um amigo dele, Deuel de Rezende Soares, de 27 anos, por preço abaixo do valor vendido nos mercados. Deuel foi preso hoje e, conforme a Polícia Civil, teria furtado a bebida de um mercado. O outro preso, é o dono da mercearia. Ele teria colocado veneno no produto porque o ladrão costumava roubar Itambezinho, mas não imaginou que uma criança fosse ingerir o produto. A Anvisa mandou recolher nesta semana o lote MA: 21:18 do produto e proibiu a venda por 90 dias em todo o Brasil. Em nota hoje, a Itambé, fabricante do achocolatado, informou que, com a prisão e a perícia, ficou esclarecido que o produto Itambezinho não estava contaminado. (Com Olhar Direto e G1MT)

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog