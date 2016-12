Ex-prefeitos de Campo Grande falam de suas experiências para a equipe de Marquinhos

Divulgação Marquinhos (ao centro) com os ex-prefeitos Juvêncio e Levy Dias

Ex-prefeitos de Campo Grande como Levy Dias, Juvêncio da Fonseca, André Puccinelli e Nelsinho Trad fizendo palestras ontem pela manhã para os futuros secretários de Marquinhos Trad (PSD) visando passar parte de sua experiência à equipe do prefeito eleito que tomará posse no próximo domingo, dia 1º de janeiro. O seminário foi realizado no Hotel do Lago e teve por finalidade afinar a equipe para o início dos trabalhos a partir da semana que vem.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog